Tenta di rubare alimenti per 1000 euro in un supermercato: arrestato

E' stato arrestato in flagranza di reato C.U., accusato di furto aggravato dopo essere stato beccato dai carabinieri di Pontecagnano con il carrello pieno di alimentari rubati, in un supermercato. L'8 dicembre, infatti, il ladro aveva rimosso tutte le placche antitaccheggio per rubare prodotti dal valore di 1000 euro, allontanandosi senza pagare, una volta superate le casse.

L'arresto

I militari, tuttavia, lo hanno sorpreso con la refurtiva, mettendolo in manette.