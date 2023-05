Furto in un supemercato a Sala Consilina: è caccia ai ladri in fuga

Ancora furti a Sala Consilina. Nella notte i ladri hanno agito all’interno di un supermercato/tabaccheria situato in via Mezzacapo, in pieno centro. Dopo aver manomesso la serratura e forzato la saracinesca, i malviventi hanno rubato numerosi tabacchi e poco altro prima di fuggire via.

Le indagini

A denunciare l’accaduto ai carabinieri è stato il titolare. In queste ore i militari dell’Arma, dopo i rilievi di rito, hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza per provare a risalire all’identità dei banditi.