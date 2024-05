Furto in un supermercato ad Agropoli: è caccia ai ladri

Ancora un furto, la scorsa notte, ad Agropoli. Nel mirino dei ladri è finito un supermercato situato in via Taverne, dove sono riusciti a rubare una somma di denaro non ancora quantificata. Inoltre, avrebbero cercato di forzare la cassaforte senza però riuscirci. Sul posto sono giunti i carabinieri, che, dopo i rilievi di rito ed acquisito i filmati delle telecamere, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei banditi.