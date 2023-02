Rubano sigarette al tabaccaio, poi fuggono ma rischiano il linciaggio: denunciati due ladri a Cetara

Hanno rischiato il linciaggio questa mattina i due ladri che hanno sottratto uno scatolone colmo di sigarette da un tabacchi di Cetara. Intorno alle 10.50, Carmine Giordano, di sessant'anni, titolare della tabaccheria del borgo marinaro, di ritorno dal monopolio di Stato stava scaricando le forniture di “bionde” dalla propria auto. All'esterno del suo negozio, un ragazzo ha atteso che il tabaccaio entrasse per portare via, dal vano posteriore dell'auto, uno dei cartoni rimasti, per caricarlo a bordo di una Fiat Panda ripartita a tutta velocità verso il corso principale.

La fuga

In prossimità dell'imbocco sulla Statale 163 Amalfitana un furgone, che viaggiava a velocità ridotta, ha costretto i ladri a cambiare itinerario e a proseguire dritto, verso la parte alta del borgo, laddove la strada non ha sbocchi. In poco tempo la notizia del furto si è sparsa in paese con alcuni residenti che si sono cimentati nell'inseguimento, riuscendo a fermare l'auto. Si sono vissuti attimi di tensione; l'auto dei ladri è stata danneggiata, colpita con bastoni fino all'arrivo dei carabinieri della stazione di Vietri sul Mare. Condotti in caserma, i due, 31 e 34 anni, risultati incensurati, sono stati denunciati. Il bottino, dal valore di 2700 euro, è stato restituito al legittimo proprietario.