Aprono un buco nel muro per rubare in una tabaccheria: il colpo a Sala Consilina

Ancora un furto a Sala Consilina. Questa volta nel mirino dei ladri è finita una tabaccheria situata in via Godelmo. Ignoti, dopo aver forzato il balcone di una casa adiacente, hanno aperto un buco nel muro per poter entrare all’interno dell’attività commerciale. Poi hanno rubato numerose sigarette e “Gratta e Vinci”. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che ora sono sulle tracce dei banditi in fuga.