Furto in un bar-tabaccheria a Polla: è caccia ai ladri in fuga

Nuovo furto, nella notte, a Polla. Quattro malviventi, intorno alle 3, si sono introdotti all’interno di un bar-tabaccheria in via Annia riuscendo a rubare sigarette e Gratta e Vinci, all'interno della cassa non c'erano soldi. Poi si sono dati alla fuga senza lasciare tracce.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito ed avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri che sarebbero fuggiti a bordo di un'automobile percorrendo l'A2 del Mediterraneo.