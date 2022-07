Nuovo colpo nella tabaccheria di via Dei Mille, bottino pari a oltre 7mila euro

Nuovo furto, nella notte tra venerdì e sabato, presso la tabaccheria di via Dei Mille, a Salerno: ignoti, infatti, hanno forzato la saracinesca, introducendosi all’interno dell’attività per portare via la merce, con un bottino pari a oltre 7mila euro.

L'appello

Amarezza e preoccupazione tra esercenti e residenti del quartiere più volta preso di mira da malitenzionati che agiscono indisturbati. "Chiediamo un immediato incremento dei controlli: non si vive più tranquilli": questo l'appello unanime del quartiere della zona orientale. Si indaga, intanto, per risalire all'identità dei responsabili.