Colpo in una tabaccheria a Salerno: è caccia a tre ladri

Ladri in azione, nella notte tra lunedì e martedì, a Salerno. Il primo furto si è verificato ai danni di una tabaccheria situata in via San Leonardo: in tre hanno tentato di manomettere la serranda senza però riuscirci.

Il colpo riuscito

Gli stessi, poco dopo, sono riusciti a fare irruzione all’interno di un’altra tabaccheria, in via Moscato, dove hanno portato via sigarette e “Gratta e Vinci”. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri e degli agenti della Polizia di Stato che hanno acquisito i filmati delle telecamere di entrambe le attività commerciali.