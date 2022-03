Ladri in azione a Nocera, svaligiata una tabaccheria: ingente il bottino

Colpo in una tabaccheria a Nocera Inferiore. Ignoti, qualche notte fa, hanno fatto irruzione all’interno di un tabacchi situato in via Siniscalchi, a paca distanza dal centro cittadino.

Il bottino

I ladri sono riusciti a portare via diverse stecche di sigarette, banconote e gratta e vinci. Il bottino ammonta a circa 50 mila euro. A fare l’amara scoperta è stato il titolare che ha sporto denuncia ai carabinieri, i quali, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per trovare elementi utili a risalire all’identità dei malviventi.