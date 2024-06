Colpo in una tabaccheria: portate via sigarette e denaro, si indaga

Non cessa l'allarme furti nella Piana del Sele, dove ignoti, nella notte tra lunedì e martedì, hanno ripulito una tabaccheria di via Belvedere, a Battipaglia. Sradicata la saracinesca dell'esercizio commerciale, i malviventi hanno portato via sigarette e denaro, per poi fuggire a bordo di un'Audi.

I rilievi

Preziose, le immagini di videosorveglianza nella zona che potranno agevolare l'identificazione dei ladri: indagano, dunque, i carabinieri, mentre aumenta la tensione tra i residenti e i commercianti del salernitano per l'incremento di colpi registrato nell'ultimo periodo.