Colpo in una tabaccheria-ricevitoria ad Agropoli: caccia ai malviventi

Colpo in una tabaccheria-ricevitoria in viale Risorgimento, ad Agropoli. Dopo aver forzato saracinesca e porta d’ingresso, infatti, i malviventi hanno portato via numerose stecche di sigarette, oltre che denaro e materiale della Lottomatica.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili: preziose, come sempre, potranno essere le immagini della videosorveglianza dei locali e negozi vicini all'esercizio commerciale preso di mira, le cui telecamere, invece, sono state oscurate dai ladri.