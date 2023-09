Furto alla Fondazione Comunità Salernitana: rubata la targa con l’abbraccio tra Russia e Ucraina

L'altra notte ignoti hanno rubato la targa, affissa all'ingresso della Fondazione Comunità Salernitana, in via Romualdo II Guarna, raffigurante un uomo e una donna, avvolti in due bandiere. La scritta “Qui c'è un tavolo di dialogo per la pace” rappresentava l'abbraccio virtuale tra due terre, la Russia e l'Ucraina, che hanno vissuto e continuano a vivere l'orrore del conflitto alle porte dell'Europa.

L'avviso

“La Fondazione, di concerto con l'Arcidiocesi, aveva scelto di destinare una stanza di palazzo Vitagliano al dialogo tra questi due popoli, affinché donne e uomini che vivono sul nostro territorio potessero dialogare insieme. Questo gesto non fermerà la pace che può essere costruita solo attraverso il dialogo, il confronto, la condivisione” fa sapere la Fondazione.