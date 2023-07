Rubano un telefonino e poi fuggono: fermati due giovani dopo un inseguimento

Momenti di tensione, ieri sera, nel centro di Palinuro (Centola) dov’è andato in scena un vero e proprio inseguimento a seguito di un furto di un telefonino da parte di due giovani.

L'inseguimento

L’episodio è avvenuto in serata quando due ragazzi avrebbero rubato un cellulare in località Ficocella, ma sono stati rincorsi e acciuffati da due giovani del posto. Questi ultimi hanno cercsto di bloccare i due presunti autori del furto in attesa dell’arrivo dei carabinieri, ma entrambi sono riusciti a fuggire. Poco dopo, però, due pattuglie dei carabinieri sono riusciti nuovamente a fermarli, Dopo l’identificazione, il telefonino è stato restituito al legittimo proprietario.