Torrione, rubato furgone con gru di un'impresa di Sala Consilina

Quando gli operai si sono accorti del furto non c'era più niente da fare. Il furgone, con gru a bordo, era ormai scomparso dal parcheggio di Torrione, nella parte orientale della città di Salerno.

L'accaduto

Gli operai di un'impresa di Sala Consilina, secondo la ricostruzione di ondanews.it, erano intenti nel loro lavoro in uno studio medico della zona quando, a conclusione dello stesso, recandosi nel parcheggio in cui avevano lasciato il furgone, si sono accorti che non c'era più. A quel punto non è rimasto che sporgere denuncia presso i Carabinieri, per individuare i responsabili del furto.