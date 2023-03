Escalation di furti e rapine a Salerno città, i commercianti corrono ai ripari

E' trascorsa poco più di una settimana da quella rapina subita un venerdì pomeriggio: ed ora la Tramontina sita in via Nizza, vittima di quel colpo, corre ai ripari, apponendo un singolare avviso sulla vetrina. "Vietato entrare con la mascherina": si legge sull'avviso rivolto alla clientela, nel tentativo di scongiurare nuove azioni da parte di malitenzionati che, celandosi dietro al dispositivo anti-Covid, potrebbero agire senza essere identificati.

La curiosità

In completo contrasto con i consigli anti-Covid, secondo cui indossare la mascherina nei luoghi chiusi risulta sempre prudente, dunque, la Tramontina inverte la tendenza di prevenzione e, dando priorità alla sicurezza, chiede agli amanti dei latticini di non indossare il dispositivo di protezione all'interno del negozio. "E' un segnale forte e chiaro - ha commentato un residente della zona - Abbiamo perso la tranquillità nel quartiere e non ci sentiamo tutelati: da qui, i disperati tentativi di esercenti e di noi abitanti di scoraggiare i malintenzionati in ogni modo".