Ruba il portafogli di un viaggiatore e va a fare acquisti: arrestato 42enne a Salerno

I poliziotti sono stati avvicinati in stazione dalla vittima, un ragazzo napoletano, il quale aveva riferito di aver subito poco prima, a bordo di un treno regionale, il furto del proprio portafoglio

In azione, gli agenti della Sottosezione Polfer di Salerno, nei giorni scorsi, quando hanno arrestato un cubano 42enne, per furto e utilizzo fraudolento di carta di debito. I poliziotti sono stati avvicinati in stazione dalla vittima, un ragazzo napoletano, il quale aveva riferito di aver subito poco prima, a bordo di un treno regionale, il furto del proprio portafoglio.

Il fatto

Mentre il giovane riferiva del furto patito, sul suo cellulare è giunta una notifica di pagamento relativo ad un acquisto avvenuto presso un esercizio commerciale, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Salerno. Raggiunto l’esercizio commerciale, i poliziotti hanno sorpreso all’uscita l’autore del furto del portafogli e dell’indebito utilizzo della carta di debito: l’uomo è stato messo in manette ed è in attesa di giudizio.