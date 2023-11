Torrione: auto vandalizzata e saccheggiata, la segnalazione

Vandali in azione a Salerno: a segnalarcelo, una lettrice. "Torrione, quartiere una volta tranquillo, non smette, purtroppo, di fare paura, e non per i festeggiamenti di halloween. - ci scrive la salernitana- Nella scorsa notte, 31 ottobre, nel parcheggio nei pressi di Forte La Carnale, un'auto è stata vandalizzata e saccheggiata. La proprietaria, giovane trentenne di rientro dalla serata trascorsa con gli amici, sgomenta e spaventata, dichiara di aver subito un grave furto poiché, oltre gli ingenti danni al veicolo, il portabagagli conteneva importanti materiali da lavoro ed effetti personali".

Il racconto e l'appello

"Ho sempre pensato di poter parcheggiare l'auto qui e poter stare tranquilla", ha detto la malcapitata. "Purtroppo ormai camminiamo con la paura, anche le strade che prima mi davano sicurezza e tranquillità, non sono più tali, non se ne può più!", aggiunge un'amica che abita nel quartiere e che racconta di aver subito un furto con aggressione nella stessa zona pochi mesi fa, "Non c'è più ordine, non ci sentiamo più al sicuro, le forze dell'ordine ed il Comune dovrebbero provvedere al più presto. I cittadini, prima di tante opere architettoniche e di luci d'artista, vorrebbero essere tutelati per poter tornare a vivere il quartiere come una volta, dal comune vorrebbero avere più luci per le strade e meno paura. Ci auguriamo che ciò avvenga, prima o poi".