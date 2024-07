Vandalizzata un'auto in via Pio XI, Vitale (Comitato San Francesco): "Urgono le telecamere"

Furto con scasso, la scorsa notte, in via Pio XI a Salerno. Ignoti, verso le 3.10, hanno danneggiato un’automobile nuova (Renault) parcheggiata in via Pio XI per rubare tutto il gruppo ottico ed elettronico. A fare l’amara scoperta è stato il proprietario. Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi del genere nel quartiere Carmine.

L'appello

Amareggiata la presidente del Comitato di Quartiere San Francesco Laura Vitale che, a Salernotoday, dichiara: “Noi stiamo portando avanti un progetto per l’istallazione delle telecamere in tutto il quartiere. Abbiamo parlato con il Questore e con il sindaco, che si sono detti favorevoli al progetto utilizzando la linea wifi privata dei cittadini. Speriamo si sbrighino”.