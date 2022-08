Tentano di rubare le sedie di un locale: nuovo raid per al centro storico

"Ennesimo atto vandalico fatto da ragazzini ubriachi": lo ha denunciato Raffaele Chirolla, titolare di Tasteland, in via Mercanti, a Salerno. Ignoti, infatti, hanno tentato di rubare alcune sedie in ferro, legate con una catena e lasciate sull'uscio del locale, nella notte tra venerdì e sabato.

Il precedente

Per l'esercizio, non si tratta, purtroppo, del primo raid. Preziose, per l'identificazione dei responsabili, le immagini della videosorveglianza. Tanta amarezza.