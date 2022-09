Terrore in via De Gasperi, a Pagani: ladri prendono a picconate un muro per estrapolare la cassaforte

Tensione in via Alcide De Gasperi, a Pagani, a pochi metri dall’istituto scolastico Pittoni. Nella tarda serata di ieri, due uomini hanno fatto irruzione in una villetta, mettendola sottosopra ed arrivando a picconare il muro nel quale era incastonata la cassaforte. Rientrando, il proprietario si è trovato di fronte a due uomini a volto scoperto ed ha iniziato ad urlare e chiedere aiuto: i malviventi sono fuggiti.

I rilievi

Indagini a tutto campo, dunque, per risalire all'identità dei due ladri: preziose, potranno essere le videocamere di sorveglianza presenti in zona. Purtroppo, la pubblica illuminazione del quartiere è guasta da oltre un mese ed il buio, inevitabilmente, non agevolerà l'individuazione dei responsabili del furto.