I ladri sembra siano entrati arrampicandosi dal giardino del primo piano e raggiungendo la veranda dell'ultimo piano per entrare. I carabinieri sono intervenuti subito dopo la segnalazione e stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza per determinare l'ora esatta del furto e il numero di persone coinvolte.

Ennesimo furto a Salerno. A finire nel mirino dei ladri un'abitazione in via La Mennolella . Ignoti hanno rubato gioielli e borse, lasciando la casa completamente a soqquadro. La scoperta è stata fatta verso mezzogiorno di ieri, quando la mamma della proprietaria è andata a controllare l'appartamento.

Furto in via Mennolella: è caccia ai ladri, indagini in corso