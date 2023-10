Furto in un appartamento a Torrione Alto: rubati gioielli, è caccia ai ladri

E’ ancora allarme furti a Salerno. Giovedì sera una banda di stranieri (sembra magrebini) hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento situato in via Palestro, una delle strade principali del quartiere di Torrione Alto.

La dinamica

I quattro ladri - riporta La Città - hanno forzato la finestra del bagno e poi, dopo essere entrati, hanno cercato oggetti preziosi. In particolare, si sono diretti in camera da letto dove, in un sacchetto, erano custoditi proprio i preziosi. Poi sono fuggiti via senza lasciare tracce. Alcune fasi del furto però, durato circa quattro minuti, sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza di un locale situato nei pressi dell’abitazione. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine che hanno avviato subito le indagini per provare a rinvenire elementi utili a risalire all'identità dei malviventi.

L'allarme sicurezza

Nel quartiere, intanto, c'è preoccupazione da parte di residenti e commercianti che chiedono, da tempo, maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine soprattutto durante le ore serali e notturne e l'attivazione di telecamere in alcune strade.