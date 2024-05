Colpo in una villa, rubati soldi e gioielli: ladri in fuga

Ancora ladri in azione tra Eboli e Campagna. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno messo a segno un colpo all’interno di una villa situata in località Sant’Andrea. In pochi minuti, i ladri hanno rubato gioielli in oro, banconote e oggetti di valore.

La denuncia

Al rientro i proprietari – una coppia di anziani – si è accorta dell’accaduto ed ha subito sporto denuncia ai carabinieri, i quali hanno effettuato i rilievi di rito ed acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona.