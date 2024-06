Nella serata di ieri una villa ad Eboli è stata svaligiata durante l'assenza dei proprietari, usciti per assistere alla partita della nazionale di calcio. I ladri hanno forzato una finestra, rompendo una tapparella, e hanno rubato vari oggetti di valore. Tra i beni sottratti, una replica Rolex, un orologio da donna da circa 8mila euro, un bracciale di diamanti tra i 12 e i 14mila euro, anelli in oro e diamanti, un collier e braccialetti con zirconi, per un totale di oltre 37mila euro. I Carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.