Colpo in un'abitazione ad Eboli: rubata la cassaforte, si indaga

Ladri in azione ad Eboli, in località Grataglie: ignoti si sono introdotti in un'abitazione, giovedì sera, mentre l'ignara proprietaria era in casa, ai piani inferiori. I malviventi hanno rubato la cassaforte, portando via oro e preziosi.

Il furto

I ladri hanno forzato una finestra ed hanno messo a segno il colpo, indisturbati, per poi far perdere le proprie tracce. Indagini in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili del furto.