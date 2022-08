Ladri in azione ad Agropoli: colpo in una villetta

Ancora furti nella città di Agropoli. Ignoti, la scorsa notte, si sono introdotti all’interno di una villetta situata nel Parco Isca degli Alani, in località Madonna del Carmine, dove hanno rubato banconote ed oggetti d’oro.

Il colpo fallito

Poi hanno cercato di accedere in un’altra villetta, ma l’allarme li ha messi in fuga. Ad agire sarebbero stati tre ladri, di giovane età e tutti con i capelli scuri. Sui due episodi sono in cordo le indagini del carabinieri.