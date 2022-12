Furti nel salernitano: svuotata la cassaforte di un consigliere, lo sfogo

Nuovi furto lungo la costa sud del salernitano: a Capaccio Paestum, è stata presa di mira la casa del medico e consigliere comunale di minoranza, Vincenzo Sica.

La testimonianza

"Purtroppo non abbiamo sicurezza nelle nostre case. Oggi pomeriggio una banda molto attrezzata di ladri mi ha svaligiato casa, mentre facevo studio. - ha raccontato ieri il consigliere a mezzo social - Stiamo tutti molto attenti, non credo si siano fermati. Soprattutto vi dico che le cassaforti a parete per loro sono un gioco da ragazzi. Quindi svuotatele di corsa. Girano con flex a batteria ed attrezzature idonee".

Le indagini

Accertamenti in corso per risalire all'identità dei responsabili.