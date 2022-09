Gli rubano lo zaino con il pc e con tutti i suoi documenti, a Mercatello: l'appello del giovane Elvis

Erano le 18 di martedì quando Elvis Willfred, giovane sarto nigeriano residente a Salerno, ha subito il furto del suo zaino Louis Vitton marrone contentente un Macbook, un portafogli nero, un caricabatterie della bici elettrica, delle cuffiette, il contratto di affitto, la sua collanina dorata con una medaglietta, la tessera sanitaria e la carta d'identità, oltre che 10 euro.

L'appello

Il giovane auspica che qualcuno possa restituirgli il materiale che gli è stato sottratto e, in particolare, i documenti: in quello zaino, c'erano i frutti di tutti i sacrifici del ragazzo straniero che, solo e non senza difficoltà, è riuscito negli anni a integrarsi, lavorando senza sosta nella nostra città. Chiunque ritrovasse il suo zaino o parte del suo contenuto, può chiamare il 3492592371. "Grazie mille a chiunque potrà aiutarmi", ha detto Elvis che ha sporto denuncia in Questura.