Addio a Gaetano De Simone: il cordoglio dell'Anpi

Messaggio di cordoglio dell'Anpi Salerno per Gaetano De Simone, ex consigliere comunale socialista scomparso all'età di 84 anni.

Le parole dell'Anpi

"Ci associamo al dolore per la morte del compagno De Simone, esponente della sinistra che fu, socialista del popolo come amava definirsi" ha sottolineato il presidente provinciale Ubaldo Baldi: "Tante e indimenticabili le sue battaglie, che ricorderemo e porteremo avanti nel suo prezioso ricordo". Iera sera, in occasione della Pastasciutta Antifascista, l'Anpi ha ricordato il compagno De Simone: "Un momento particolarmente sentito, soprattutto in questo momento storico. Gli ideali e i valori nei quali crediamo da sempre vengono spesso mortificati da una politica che oggi fa fatica a ricordare De Simone e allora tocca a noi portare avanti quel ricordo, con azioni concrete".