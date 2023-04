Gagliano: "La situazione in Costiera è diventata insostenibile"

"Quanto si è verificato da sabato a ieri sera è stata la chiara dimostrazione che questa situazione in Costiera Amalfitana, è diventata realmente insostenibile. Penso concretamente che tanti turisti, e lo dico con cognizioni di causa, difficilmente torneranno". È quanto afferma il presidente dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera, Salvatore Gagliano.

L'allarme

"Considerato il grande afflusso, c'è la difficoltà di qualsiasi tipo di controllo, per cui si vanifica totalmente il provvedimento delle targhe alterne" spiega Gagliano. "Turisti che arrivano a Positano ed Amalfi senza poter parcheggiare le auto per mancanza di parcheggi o aree di soste. Traffico bloccato per ore. Mi chiedo: ma il pubblico cosa fa e cosa ha fatto mai per noi della Costiera? Parcheggi nella roccia: vietati. Realizzazione di moli: vietati. Autorizzazioni per far realizzare parcheggi: vietati. E di queste critiche situazioni, purtroppo, ci si rende conto solo a stagione iniziata e non a caso ora iniziano le prime riunioni e le prime solite proposte, che finiscono nel vago. Non è possibile - conclude Gagliano - che a distanza di tanti anni, a differenza di tanti posti nel mondo, qui esiste solo e comunque il diniego per ogni iniziativa pubblica. Qualcosa va fatto e va deciso, visto che le soluzioni fino ad oggi assunte, hanno dimostrato che i problemi sono restati comunque irrisolti".