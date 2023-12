Il Gal Casacastra aderisce a “Cilento Autentico Dmo”: c'è la firma

Il Gal Casacastra ha aderito all’Associazione "Cilento Autentico Dmo" (Destination Management Organization), e segue l’accordo di programma siglato anche dalle Università Federico II di Napoli e dell’Università di Salerno avvenuta nei giorni scorsi. Il Presidente Pietro Forte ha firmato, in seguito all’invito del Presidente della “Cilento Autentico Dmo” Marco Sansiviero, riconoscendone le finalità volte alla fruizione del turismo culturale ed ambientale.

La firma

Il Gal Casacastra è costituito da 24 Comuni dei Sistemi Territoriali di Sviluppo 5 “Lambro e Mingardo” e 6 “Bussento” in Provincia di Salerno, un comprensorio omogeneo che si distingue nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per la sua valenza paesaggistica, una struttura naturale che nel corso dei secoli ha conservato una riconosciuta identità culturale. "Abbiamo aderito con grande entusiasmo alla neo costituita DMO- ha dichiarato il Presidente del Gal Casacastra, Pietro Forte - il progetto ha grandi ambizioni e la collaborazione di tante eccellenze potrà sicuramente produrre risultati apprezzabili in favore delle realtà territoriali con la formulazione di piani strategici ed operativi per valorizzare le risorse del territorio collegate al turismo.”