L'annuncio: il Gal Colline Salernitane organizzerà il Forum Leader 2024

Sarà il GAL Colline Salernitane ad organizzare Forum Leader 2024, la convention annuale dei Gal italiani. Il Gal Colline Salernitane, presieduto da Antonio Giuliano e coordinato da Eligio Troisi, nel comitato di pilotaggio svoltosi in data odierna, è stato designato all’unanimità quale Gal che organizzerà la quinta Edizione del Forum Nazionale dei GAL italiani Forum Leader, che si terrà a Giffoni Valle Piana nel mese di ottobre 2024.

Il passaggio di testimone

Il 24 novembre, a Venezia, nei locali dell’Università Iuav, dove si svolgerà dal 22 al 25 l’edizione 2023 di Forum Leader, sarà ufficialmente passato il testimone al Coordinatore Eligio Troisi, e quindi, al GAL Colline Salernitane, per Coordinare il Comitato di Pilotaggio Nazionale ed organizzare, a Giffoni Valle Piana, l’Assise nazionale 2024. La decisione assunta dal CdP è un importante occasione per i Gal Campani e per l’intera filiera Istituzionale: la Ragione Campania e l’Assessorato al Turismo, la Provincia di Salerno, ed i Comuni del Territorio picentino.