Galleria Maiori-Minori, le perplessità di Legambiente: "Opera che mette a rischio un territorio già fragile"

"Esprimiamo forte perplessità verso un intervento che mette a rischio un territorio già fragile dal punto di vista idrogeologico dove oltre l’80% del territorio comunale di Minori è classificato a pericolosità 'molto elevata' ed 'elevata', la popolazione a rischio frane è pari a 2.020 abitanti (72%), pari a 808 famiglie, con esposti 262 edifici, 172 imprese, 14 beni culturali; la popolazione a rischio alluvioni è a 987 abitanti (35%), paria a 403 famiglie, con esposti 111 edifici, 101 imprese, 13 beni culturali. Inoltre si sprecherebbero risorse economiche che potrebbero piuttosto sostenere altri tipi di investimenti di maggiore priorità che riguardano il territorio, in particolare la sicurezza dei cittadini. Basti pensare che secondo il Portale unico dei dati della scuola istituito con la Legge 107 del 2015 si evince che all’anno scolastico 2020/2021, ultimo disponibile, nel comune di Minori due delle tre scuole presenti risultano prive del 'Certificato Segnalazione Agibilità' e del 'Certificato Prevenzione Incendi”. È quanto scrive Legambiente in una nota sulla variante in galleria Maiori-Minori in Costiera Amalfitana.

La nota

"D'altra parte - scrive Legambiente - anche riguardo ai prospettati benefici dell’intervento, occorre ricordare che l'attuale assetto viario con la presenza del semaforo costituisce di fatto una sorta di limitazione confacente le caratteristiche proprie della costiera e i suoi limiti di capacità ricettiva. In pratica la galleria servirebbe a ben poco a fronte dei limiti oggettivi e irriducibili che d'altra parte costituiscono un elemento connotante e di unicità della Costiera".