Gasolio agricolo a prezzi agevolati, sequestro da 57milioni: la banda radicata anche nel salernitano

Beni mobili e immobili, quote sociali disponibilità finanziarie del valore di circa 57 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Taranto, in relazione a diverse ipotesi di reato di natura tributaria. Il provvedimento eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria è stato emesso dal Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica e si collega a indagini avviate dalle Fiamme Gialle di Salerno, riguardanti un'organizzazione con base operativa a Taranto e ramificazioni nella provincia di Salerno.

Le presunte irregolarità

L'ipotesi investigativa è che attraverso una società a responsabilità limitata, operante nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, sarebbero stati acquistati ingentissimi quantitativi di gasolio ad uso agevolato (noto come gasolio agricolo), per un quantitativo complessivo di 60 milioni di litri poi rivenduti a persone non legittimate a fruire dell'agevolazione fiscale. Sarebbe stata anche omessa la presentazione delle dichiarazioni fiscali per le imposte sul reddito e per l'Iva nel 2016 e 2017. La maggior parte delle transazioni, per un ammontare complessivo di circa 31 milioni di euro, sarebbero state regolate in contante per eludere la la tracciabilità.