Strage di gatti a Nocera Inferiore: esche avvelenate per la colonia felina

Strage di gatti a Nocera Inferiore: come denunciato dagli animalisti a mezzo social, è stata sterminata la colonia felina di via Salvatore Giordano. Disperata la tutrice e referente della colonia, Annarita Cicalese. Tutti i gatti erano sterilizzati e microchippati e non arrecavano fastidio alla comunità.

L'appello

I volontari, dunque, rivolgono un appello al Comune affinchè si monitori la zona e si puniscano i responsabili: segnalata, in ogni caso, la presenza di presunte esche avvelenate nel quartiere.