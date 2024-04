Gattina affamata resta incastrata con la testa nella scatoletta del cibo: salvata

"Quando date da mangiare ai gatti in strada, non dimenticate di schiacciare le scatolette di alluminio: non lasciatele in giro". E' questo l'appello lanciato a mezzo social dall'animalista del canile di Cava de' Tirreni, Teresa Salsano: è accaduto, infatti, che una gattina abbia rischiato la vita per essersi incastrata con il musetto nel contenitore, dopo essersi fiondata a mangiare. Fortunatamente, un volontario ha notato il disagio dell'amica di coda e, insieme con Teresa Salsano, l'ha liberata, non senza essersi ferito per il bordo tagliente della scatoletta. Necessario, dunque, evitare di lasciare il cibo nei contenitori di alluminio che rappresentano un pericolo per tutti i piccoli randagi.