Curata dagli animalisti e rimessa in libertà: Piccola scompare nel nulla, trovato del veleno in zona: l'appello

E' scomparsa nel nulla, Piccola, una gattina che è stata recuperata e curata da alcuni animalisti salernitani, per poi essere rimessa in libertà in buone condizioni di salute, dopo essere stata sterilizzata. "Sono disperata - ci scrive la volontaria Ilaria Daddi - E' da una settimana che di Piccola non c'è traccia: ogni giorno mi occupavo io di nutrirla. La gattina si aggirava su via Cacciatore, nel tratto più vicino a via Farao, e in zona Cittadella, attraversando alcuni cortili condominiali durante il giorno, m a qualcuno inspiegabilmente dava fastidio la sua presenza: ho trovato del veleno in strada, in uno dei cortili di via Cacciatore. Ho denunciato tutto all'Asl, per far rimuovere la sostanza usata da qualcuno per uccidere gli animali".

L'appello disperato

Secondo l'animalista, la gattina non si sarebbe mai allontanata spontaneamente dalla zona: chiunque la avvistasse, può contattare a mezzo Facebook Ilaria Daddi.