Fiaccolata per il gattino scuoiato vivo ad Angri, i volontari: "Chiediamo giustizia per Leone"

Partirà all'altezza della chiesa di Sant'antonio di via Orta Loreto, ad Angri, il 17 dicembre, alle ore 18, la fiaccolata per Leone, il gattino scuoiato vivo e per il quale il canile di Cava de Tirreni, insieme ai medici dell'Asl Veterinaria, ha messo in atto ogni tentativo possibile per salvargli la vita. Ma, purtroppo, il cuore del gattino, ieri, ha smesso di battere, gettando nello sconforto tutta la comunità.

"Chiediamo giustizia per Leone - ha detto la volontaria Teresa Salsano del canile di Cava- Si tratta di un crimine senza precedenti. Nessuna bandiera, Leone è il gatto di tutti: chiediamo a ogni persona di prendere parte alla manifestazione, portando con sè una candela".