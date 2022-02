Gatto decapitato e mutilato ad Agropolo, gli animalisti: "Tremila euro a chi ci aiuta a individuare i responsabili"

Non sono isolati, purtroppo, i casi di ritrovamento di animali sgozzati, in provincia di Salerno. L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa denuncia il ritrovamento di un gatto decapitato e mutilato ad Agropoli che "non deve far pensare solo ai riti satanici, in quanto potrebbe essere opera di sadici o di gruppi di ragazzi violenti, ma, visti i precedenti, non possiamo a priori escludere la pista esoterico satanista".

La nota degli animalisti