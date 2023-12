Gatto preso a calci ad Eboli: gli animalisti presentano denuncia alla Procura

L'Associazione Italiana Difesa Animale ed Ambiente (Aidaa) invierà una denuncia alla procura di Salerno per violazione dell'articolo 544 del codice penale ed al tribunale dei minori di Salerno dopo la pubblicazione di un video in cui alcune persone prendoino a calci un gatto. Lo annuncia l'associazione stessa in una nota.

La denuncia

Il ricorso al tribunale dei minori è motivato dal fatto che nel video pare che uno dei ragazzi in realtà sia giovanissimo. "Ancora una inaccettabile violenza su un gatto - scrive in una nota l'Aidaa si tratta di un fatto gravissimo i cui responsabili meritano di essere individuati e puniti severamente e non sarà difficile prenderli in quanto nel video mostrano chiaramente i loro visi".