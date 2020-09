Un gattino si nasconde nel vano motore dell'auto: lo salvano i vigili del fuoco

Un gattino si era nascosto nel vano motore di un'auto, a Mariconda, e non riusciva più a trovare la via d'uscita. Ha cominciato a miagolare e alcune persone si sono accorte della sua presenza tra le lamiere dell'automobile. Hanno contattato i vigili del fuoco che, al termine di una laboriosa ricerca, sono riusciti a mettere in salvo l'animale.

I dettagli

I vigili del fuoco hanno operato con molta cautela. Il primo obiettivo era salvare il gattino ma anche evitare che si ferisse. Una manovra sbagliata avrebbe potuto spaventarlo oppure innervosirlo. Hanno impiegato più di un'ora per convincerlo ad avanzare di qualche centimetro. Nato da poche settimane, il gattino è piccolissimo e in buone condizioni di salute