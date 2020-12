Gattino sull'albero sul Corso Vittorio Emanuele: lo salvano i vigili del fuoco

Era sull'albero e non riusciva più a scendere, un gattino che miagolava chiedendo aiuto, sul Corso di Salerno, all'altezza del negozio Geox. Così, passanti ed esercenti hanno allertato i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo il micio, dinanzi ai cittadini presenti.

Un esempio, questo, di come l'impegno costante dei caschi rossi sia prezioso per le persone come per gli animali in difficoltà.