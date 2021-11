G&B Fashion Trans a Salerno, c'è l'intesa tra azienda e lavoratori

Nella serata di ieri, si è conclusa, positivamente, la trattativa tra la G&B Fashion Trans SrL (concessionaria DHL) e i lavoratori dei siti di Salerno, Avellino e Potenza, che ha dato il via all'armonizzazione e che nel giro di qualche mese, vedrà discussi e risolti tutti i punti dell'accordo quadro DHL siglato il 19 novembre 2020, con le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti.

Un ringraziamento va fatto all'Azienda G&B Fashion nella figura delle Proprietarie Dottoresse Gallo e dei Dirigenti Buchicchio e Boutalbi, che hanno dimostrato collaborazione e disponibilità. Un plauso è doveroso farlo alle Rsa e a tutti i lavoratori DHL che hanno visto premiato l'ottimo lavoro svolto in questo periodo difficile, che ha portato anche alla consegna dei vaccini anticovid e di conseguenza alla collaborazione attiva della lotta alla pandemia. Le Segreterie della Filt-Cgil della Basilicata e di Salerno ci tengono in ogni caso a ricordare e sottolineare che, questo è stato il primo accordo DHL, dopo la stipula del 29 Novembre 2020 siglato nel Sud Italia, e che dimostra che anche nel Mezzogiorno esistono Aziende virtuose, Lavoratori che in quanto ad etica professionale non hanno niente da invidiare a nessuno, e che i rapporti sindacali corretti portano le Segreterie ad ottenere quei risultati auspicati e che danno soddisfazioni alle Aziende e dignità a tutti i Lavoratori”.