Alcol sequestrato in Campania: protocollo tra Regione e Università per trasformarlo in gel igienizzante

E' stato siglato un protocollo d'intesa tra Regione Campania e Dipartimento Farmacia dell'Università Federico II di Napoli per la trasformazione in gel idroalcolico disinfettante per le mani e soluzione idroalcolica disinfettante per le superfici di 26.970 litri di alcol etilico. Tale materiale era stati sequestrati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando provinciale di Caserta e consegnato alla Protezione civile regionale- Unità di Crisi Covid -19.

Lo scopo

Il documento, sottoscritto oggi, consentirà di sopperire ad eventuali carenze di prodotto sul mercato o di far fronte alle richieste di strutture sanitarie pubbliche, scuole e no profit che ne avevano fatto richiesta. L'alcol, preventivamente dissequestrato dalla Procura della Repubblica e poi devoluto alla task force regionale, è puro al 96,2 % e, una volta diluito, permetterà di avere disponibile circa 35mila litri di disinfettante o igienizzante.

L'iniziativa

L'iniziativa è stata promossa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta d'intesa con la Procura della repubblica e il Tribunale Napoli Nord ed è stata curata dalla Prefettura di Caserta con il Commissario straordinario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri e il coordinatore dell'Unità di Crisi regionale, Italo Giulivo.