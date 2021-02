Freddo e rischio Covid: scuole chiuse dall'Agro al Cilento

Gelo e contagi Covid hanno spinto il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, a disporre con un'ordinanza la chiusura delle scuole del ciclo primario e secondario di primo grado per oggi, lunedì febbraio. Stessa decisione ad Ottati, Sant'Angelo a Fasanella e Corleto Monforte

I dettagli

"Le rigide temperature, particolarmente avvertibili nelle prime ore del mattino, in uno alla concomitanza della situazione epidemiologica in città, soggetta a costante monitoraggio ed aggiornamento nelle prossime ore - ha spiegato il primo cittadino - inducono alla opportunità di adozione di un provvedimento di sospensione della attività didattica in presenza, a tutela dei bambini frequentanti le classi del primo ciclo delle scuole primarie, pubbliche e private, presenti su tutto il territorio cittadino, e cioè asilo nido scuola dell'infanzia ed elementari e secondaria di primo grado, cioè scuole medie".

La replica

Protesta Gianfranco Trotta, consigliere comunale di Azione. "La chiusura delle scuole con un annuncio alle ore 22 di domenica non è accettabile per le motivazioni addotte. Le temperature, infatti, erano note da giorni ed ancor peggio se è giustificata dalla necessità di verificare gli impianti di riscaldamento a febbraio. Se dietro questa decisione si cela la preoccupazione per la situazione epidemiologica in atto, come pure emerge chiaramente dal comunicato, lo si dica, perché sarebbe accettabile, viste anche le preoccupazioni dei tantissimi genitori che hanno firmato pure una petizione, chiedendo la didattica a distanza".

Cilento

Considerate le condizioni meteorologiche, al fine di salvaguardare gli alunni e tutto il personale scolastico, unitamente ai Sindaci dei Comuni componenti i servizi scolastici congiunti, si è deciso che le Scuole di ogni ordine e grado presenti nei Comuni di Ottati, Sant'Angelo a Fasanella e Corleto Monforte resteranno chiuse per la giornata di oggi, lunedì 15 febbraio.