L'annuncio di Avella: "Presto il polo dello sport nella zona orientale di Salerno"

“E’ stata cantierata l’area tra Mercatello e Mariconda sulla quale sarà costruita una struttura sportiva coperta tanto attesa per tutta la zona orientale. Al termine dei previsti 785 giorni di lavori, il nuovissimo centro polifunzionale rappresenterà uno dei pilastri della ‘città dello sport’ che il sindaco Vincenzo Napoli e tutta l’amministrazione comunale si sono impegnati a realizzare". È quanto annuncia il consigliere comunale Gennaro Avella, presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione:

La nota

"Questa struttura - spiega Avella - dimostra, tra l’altro, la capacità degli uffici: il progetto è finanziato dalla Unione Europea - Missione 5 PNRR ‘Sport e Inclusione Sociale’ e trova l’avallo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 20 dicembre, inoltre, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo e deliberato i lavori di efficientamento energetico degli spogliatoi dei campi di calcio comunali ‘Alcide De Gasperi’ e ‘Rinaldo Settembrino’. Ricordo che per questi due campi sono in via di completamento i lavori di rifacimento delle superfici di gioco con l’apposizione dei tappeti in erba sintetica. Centro polifunzionale di Mariconda-Mercatello e rifacimento campi comunali De Gasperi e Settembrino sono stati obiettivi politici ‘maturati’ all’interno della Commissione Sport del Comune di Salerno. Che li ha perseguiti con grande partecipazione, convinzione e maturità di tutti i componenti”.