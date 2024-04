Lavoratore reintegrato dal tribunale, Nunziata (Cisal): "Sentenza che ha il sapore della dignità"

Il segretario regionale di Cisal, Gaetano Nunziata, commenta la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha annullato il licenziamento di un dipendente di una ditta ed ha ordinato il suo reintegro sul posto di lavoro. "Una sentenza che ha il sapore di dignità - sottolinea Nunziata - e che rende giustizia al lavoratore oggetto di un provvedimento espulsivo pretestuoso ed illegittimo che lo ha segnato in modo significativo in tutti questi mesi. Colgo l’occasione per denunciare le reiterate condotte illegittime da parte di tanti datori di lavoro che, sempre più spesso, esercitano il potere disciplinare eccessivamente nei confronti dei lavoratori che, ogni giorno, sui luoghi di lavoro sono oggetto di provvedimenti pretestuosi ed illegittimi, sempre più spesso costretti a subire soprusi finanche con sanzioni disciplinari divenute ormai inaccettabili".