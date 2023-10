Geo Barents diretta a Salerno: migrante in precarie condizioni evacuato dalla nave

Evacuazione medica per uno dei 258 migranti soccorsi ieri dal team di Geo Barents. Nel pomeriggio l'equipaggio, insieme alla Guardia Costiera italiana ha effettuato il trasbordo per trasferire il naufrago in un ospedale in Italia.

L'avviso

''Affetto da una malattia cronica, il sopravvissuto è stato preso in cura dall'équipe medica della di bordo da quando è stato soccorso ieri, ma le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate'', spiegano da Msf. Considerando che le persone a bordo di Geo Barents devono ancora viaggiare per 2 giorni prima di raggiungere Salerno, il porto sicuro che è stato assegnato alla nave umanitaria, l'evacuazione medica è stata organizzata per ''evitare complicazioni che potessero compromettere la vita della persona''