Battipaglia: Geoportale Comunale per servizi sempre più accessibili

Una delle sfide dei prossimi anni sarà rendere i servizi comunali sempre più accessibili e semplici, nell’ottica della transizione digitale e dell’innovazione della Pubblica Amministrazione di Battipaglia.

Per perseguire quest’obiettivo, come amministrazione, abbiamo messo a punto il Geoportale Comunale, una piattaforma per la consultazione di dati territoriali di grande interesse ed utilità che costituisce, al momento, un unicum tra le città limitrofe. Cittadini e addetti ai lavori possono ora avere accesso – in maniera veloce e diretta – ad informazioni sui sottoservizi e le infrastrutture, sulle fasce di rispetto, sui vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici, oltre che sulle aree di applicazione del bonus facciate. Condividere dati di interesse generale ed informazioni sui servizi comunali risponde ad un duplice obiettivo: semplificare la vita dei battipagliesi e rendere ancora più trasparente la linea di governo.

Propositi che, già da cinque anni, abbiamo fatto nostri. È possibile accedere alla piattaforma visitando il sito del Comune di Battipaglia o direttamente dall’indirizzo: Sitland.eu/index.php/view/?repository=battipaglia