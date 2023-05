Somme non dovute per il servizio civile, nell'indagine anche Gerarda Sica (Pd)

C'è anche la consigliera uscente alle Politiche Sociali del Comune di Pontecagnano Faiano, Gerarda Sica, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari su un presunto caso di truffa ai danni di una partecipante ad un progetto di servizio civile. Indagati insieme alla consigliera anche Gennaro Carbone (vice presidente di Tyrrhenoi) e Carmen Altamura (socia di Tyrrhenoi e dal 2018 componente dello staff del sindaco Lanzara). Una quarta persona, invece, è stata archiviata.

Le accuse

Il fatto risale al 2020. Secondo le accuse, i tre avrebbero preteso il pagamento di un canone mensile di 100 per le spese di un corso di formazione obbligatoria nell'ambito di un progetto di servizio civile realizzato dall'associazione in questione. A sollevare il caso una delle partecipanti, difesa dall'avvocato Michele Sarno, la quale avrebbe compreso che le somme in questione non erano dovute, visto che le spese erano a carico dell'ente accreditato. Nel dicembre 2020, il caso fu sollevato anche dal gruppo giovani di Forza Italia, a seguito di alcune segnalazione ricevute nell'ambito di un questionario di valutazione del servizio civile sottoposto ai ragazzi. Gerarda Sica, cognata del sindaco Lanzara, è ricandidata alle elezioni amminstrative nella lista del Pd, che sostiene il primo cittadino uscente.